Time поместил фото папы Римского на свою обложку

Журнал Time разместил черно-белую фотографию папы Римского Франциска на своей обложке. Снимок опубликован в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напротив изображения понтифика указаны годы его жизни: 1936–2025. Издание подчеркнуло, что папство Франциска «ознаменовало собой ряд нововведений».

Папы Римского Франциска не стало 21 апреля, на следующий день после Пасхи. Ему было 88 лет. В последнее время понтифик испытывал проблемы со здоровьем. По информации Vatican News, инсульт вызвал кому и остановку сердца.

20 апреля Франциск обратился с традиционной пасхальной речью к верующим, в которой призвал страны к разоружению ради достижения мира на земле. Кроме того, папа Римский встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Ватикане.

23 марта сообщалось, что папа Римский выступил перед верующими впервые после госпитализации 14 февраля. По словам журналистов, понтифик вышел на балкон на пятом этаже здания, спустившись из личных апартаментов в клинике. Франциск ограничился приветствием и благословением.

Ранее в США назвали шесть основных кандидатов на пост папы Римского.