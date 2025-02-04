Россияне стали реже не платить по счетам за коммуналку

В России за прошедший год сократилось число злостных неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), пишет издание «Известия» со ссылкой на информацию Федеральной службы судебных приставов (ФСПП).

По данным ФСПП, на 1 января 2025 года остаток неоконченных исполнительных производств о взыскании задолженности составил 3,2 млн. Это значение оказалось на 300 тысяч меньше относительно такого же периода 2024 года.

В Минстрое также отметили сокращение количества граждан, не оплачивающих счета за коммунальные услуги. Там сказали, что общий объем просроченной дебиторской задолженности на 1 декабря 2024 года снизился на 1,5% относительно декабря 2023 года.

Накануне в пресс-службе министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассказали, как отличить фейковую квитанцию по оплате ЖКХ от настоящей.

В первой половине января на сайте mos.ru сообщили, что москвичи получат возможность отказаться от бумажных квитанций на оплату ЖКХ и совершать платежи только в электронном формате.

Ранее россиянам рассказали об опасной детали на платежках ЖКУ.