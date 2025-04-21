Путин: Киев борется не за интересы народа, а за собственные капиталы

Киев продолжает конфликт с Россией не потому, что борется за украинский народ, а потому, что опасается за судьбу своих капиталов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главами муниципалитетов. Об этом сообщает ТАСС.

«Они борются не за интересы народа — они борются за свои капиталы, которые украли у украинского народа и вытащили за рубеж. И все. Они там на этих деньгах как на крюке сидят», — сказал российский лидер.

По его словам, речь идет о «миллиардных счетах».

До этого Путин заявил, что правительство Украины рассматривало предложение о пасхальном перемирии как игру судьбами. Президент РФ добавил, что чиновникам Украины могли «подсказать» поддержать инициативу. По словам российского лидера, Киев согласился на перемирие потому, что, отвергая такое предложение, он ставит себя в проигрышную позицию.

21 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев совершенно бездарно игнорирует все шансы, которые ему дает международное сообщество и в первую очередь Россия для достижения мира.

Ранее в Британии заявили о провале плана Украины против РФ.