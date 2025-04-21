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Захарова обвинила Киев в «бездарном» использовании возможностей для мира

Захарова: Украина бездарно игнорирует шансы, которые дает ей Россия
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Киев совершенно бездарно игнорирует все шансы, которые ему дает международное сообщество и в первую очередь Россия для достижения мира. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии телеканалу «Звезда».

«На самом деле, не то что не используют случайно, а на системной основе делают все, чтобы действовать иначе, просто в противоположном ключе», — отметила дипломат, говоря о шансах, предоставленных Украине.

Захарова подчеркнула, что российское руководство не раз говорило о том, что Киев недоговороспособен. В пример она привела 30-дневный мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры. По словам Захаровой, украинские власти согласились соблюдать его, однако на деле Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали с еще большим «остервенением» атаковать объекты РФ. Дипломат подчеркнула, что в этих действиях проявляется «террористическая сущность киевского режима».

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил о разочаровании США, которое связано с недоговороспособностью украинской стороны. Он подчеркнул, что Москва «буквально ежедневно» доказывает Вашингтону нежелание Киева урегулировать конфликт.

В связи с этим, как отметил Мирошник, американцы могут принять решение выйти из мирного процесса по Украине.

Ранее США выдвинули Киеву ультиматум по срокам перемирия.

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