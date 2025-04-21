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Путин раскрыл позицию Киева по предложению о перемирии

Путин: предложение по перемирию рассматривалось Киевом как игра судьбами
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Правительство Украины рассматривало предложение по перемирию как игру судьбами. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам вручения премии «Служение» в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России», передает ТАСС.

«Мы видели первичную реакцию, я думаю, что это все заметили, было опубликовано заявление, согласно которому наше предложение рассматривалось как игра с судьбами, с жизнями людей и так далее», — сказал глава государства.

Путин добавил, что правительству Украины могли «подсказать» поддержать инициативу. По словам российского лидера, Киев согласился на перемирие потому, что, отвергая такое предложение, он ставит себя в проигрышную позицию.

19 апреля Путин объявил пасхальное перемирие с 18:00 субботы до полуночи 21 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва в очередной раз хочет «поиграть с жизнями людей», однако в итоге согласился на перемирие.

21 апреля Минобороны РФ сообщило, что за время пасхального перемирия со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) было зафиксировано 4900 нарушений. По данным ведомства, ВСУ продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с использованием дронов по российским позициям, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской, Брянской, Курской областей и Крыма.

Ранее политолог назвал причины несоблюдения Киевом пасхального перемирия.

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