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В Британии заявили о провале плана Украины против РФ

Economist: Киев пришел в замешательство из-за итогов переговоров о Черном море
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Ситуация в Черном море после требования Украины к России не заходить в его западную часть привела Киев в замешательство. Об этом пишет журнал Economist.

«Результат [этого плана] несколько озадачил украинских чиновников», — говорится в материале.

Отмечается, что когда Россия и США в конце марта провели переговоры о прекращении огня в Черном море, ни один украинский портовый объект не был атакован. Тем не менее ВС РФ продолжили наносить удары по инфраструктуре ВСУ в городах.

В конце марта Россия и США условились обеспечить безопасность судоходства в Черном море, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях. Но действовать соглашение будет лишь после выполнения ряда условий.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лидер РФ Владимир Путин готов обсудить именно с украинской стороной отказ от ударов по гражданским объектам.

Песков добавил, что президент России и ранее неоднократно заявлял о готовности к переговорам с украинской стороной.

Ранее политолог сообщил о риске выхода США из переговоров по Украине.

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