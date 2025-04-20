В Москву прибыла делегация парламента Турции

Делегация парламента Турции прибыла с визитом в Москву, где проведет переговоры по двусторонним и региональным вопросам. Об этом в социальной сети Х сообщил председатель комиссии по внешним связям турецкого парламента (Великое национальное собрание) Фуат Октай.

«В качестве членов комиссии по иностранным делам Великого национального собрания Турции мы находимся в Москве, столице Российской Федерации, для проведения официальных встреч», — написал он.

Октай выразил надежду, что встречи, в которых примет участие делегация, чтобы внести вклад в дальнейшее укрепление отношений Турции и России и обменяться мнениями о региональных и глобальных событиях, будут плодотворными.

3 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российско-турецкие отношения многоплановые, они продолжают развиваться.

В конце февраля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что во время своего визита в Турцию обсудила с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом Украину, Сирию и Ближний Восток.

Также она отметила, что Эрдоган просил передать российскому президенту Владимиру Путину, что его очень ждут в Турции, и называл его своим большим другом.

Ранее в РФ заявили, что Турция ведет себя как «полудружественное» России государство.