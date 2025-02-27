Матвиенко сообщила, что обсудила с Эрдоганом Украину

Матвиенко заявила, что обсудила с Эрдоганом Украину, Сирию и Ближний Восток

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила журналистам, что обсудила с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Украину, Сирию и Ближний Восток. Ее слова приводит РИА Новости.

«Обменялись вопросами по Украине, Сирии, и Ближнему Востоку», — сказала она.

Она также отметила, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган попросил передать российскому лидеру Владимиру Путину, что его очень ждут в Турции.

Матвиенко находится в Турции с официальным визитом 26-27 февраля.

До этого Матвиенко заявила, что Россия была согласна с несколькими инициативами Эрдогана по мирному урегулированию конфликта на Украине, однако президент Украины Владимир Зеленский всегда отказывался от них.

В конце января Владимир Путин отмечал, что Зеленский является нелегитимным лидером и не может отменить собственный запрет о ведении переговоров с Россией, однако это может сделать председатель Верховной рады Украины, но Москва не видит желания Киева закрыть этот юридический вопрос.

Ранее Песков рассказал о встрече делегаций США и России в Стамбуле.