В Кремле оценили контакты России и Турции

Отношения между Россией и Турцией многоплановые, они продолжают развиваться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Отношения между Москвой и Анкарой многоплановые, они продолжают развиваться. Идет интенсивный диалог. <...> У нас такие близкие и рабочие отношения, что они согласовываются за считанные часы», — сказал он.

На прошлой неделе председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что во время визита в Турцию обсудила с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом Украину, Сирию и Ближний Восток.

Она также отметила, что Эрдоган просил передать российскому президенту Владимиру Путину, что его очень ждут в Турции, и называл его своим большим другом.

В феврале вице-премьер РФ Александр Новак и министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар обсудили поставки российских энергоресурсов на турецкий рынок, а также увеличение доли расчетов в национальных валютах.

Ранее Эрдоган заявил, что в мире среди лидеров остались только он и Путин.