Политолог: Турция ведет себя как «полудружественное» России государство

Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с украинским лидером Владимиром Зеленским на фоне проходящих российско-американских переговоров выглядит как «демонстрация», считает политолог Юрий Светов. В беседе с Tsargrad.tv он назвал Турцию «полудружественной» страной, напомнив, что Анкара позволяла себе и другие спорные действия.

Светов напомнил, что Эрдоган неоднократно подчеркивал свою отстраненность от украинского конфликта и добрые отношения с Россией. При этом он не скрывал поставки Киеву беспилотников и не признавал Крым частью России. С учетом этого, дальнейшие переговоры по урегулированию конфликта на Украине не могут проходить в Турции, убежден Светов.

Россия, в то же время, считается с интересами Турции, и у двух стран есть значимые совместные проекты — например, «Турецкий поток», напомнил политолог. Однако, с учетом происходящего, похоже, что речь идет о «полудружественном» государстве, считает он.

«А сейчас встреча [Эрдогана] с Зеленским. Это же демонстрация», — уверен Светов.

Он напомнил о проходящих переговорах России и США и подготовке к встрече лидеров стран, добавив, что именно на этом фоне встреча Эрдогана и Зеленского и выглядит «демонстративной».

Напомним, накануне Зеленский в Анкаре провел переговоры с Эрдоганом по урегулированию российско-украинского конфликта. На сайте турецкого лидера сообщалось, что политики рассмотрят все аспекты отношений стратегического партнерства Турции и Украины, шаги, которые необходимо предпринять для дальнейшего укрепления сотрудничества между странами и гарантии безопасности, которые Анкара может предоставить Киеву. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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