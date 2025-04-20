Трамп поделился грандиозными планами на будущее США

Президент США Дональд Трамп пообещал согражданам сделать страну еще больше, сильнее, богаче и религиознее. О своих планах американский лидер сообщил в соцсети Truth Social.

«Мы вместе сделаем Америку больше, лучше, сильнее, богаче, здоровее и более религиозной, чем когда-либо», — заявил республиканец.

В другом посте глава Белого дома поздравил американцев с Пасхой, в том числе и «худшего и самого некомпетентного президента — сонного Джо Байдена».

После победы на выборах президента США Трамп неоднократно заявлял о своем намерении присоединить к Штатам Гренландию и Канаду, а также вернуть контроль над Панамским каналом. На слова республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти.

В частности, новый премьер Канады Марк Карни в ответ на территориальные притязания Трампа заявил, что его страна никогда не станет частью США.

Также в Гренландии сообщили, что не хотят входить в состав Соединенных Штатов, однако готовы к сотрудничеству.

Президент Панамы Хосе Рауль напомнил Трампу, что Панамский канал принадлежит его стране на основании договора от 1977 года. Он подчеркнул, что канал никогда не станет собственностью США.

Ранее в США оценили, сможет ли Трамп купить Гренландию.