Президент Панамы оценил идею вернуть канал в собственность США

Панамский канал не станет собственностью США, он принадлежит Панаме на основании договора от 1977 года. Об этом заявил президент страны Хосе Рауль Мулино на своей странице в социальной сети Х (бывшая Twitter).

«Договоры Торрихоса — Картера 1977 года предусматривали роспуск бывшей зоны канала, признание суверенитета Панамы и полную передачу канала Панаме», — отметил он и подчеркнул, что каждый квадратный метр судоходного канала принадлежит исключительно Панаме.

Мулино подчеркнул, что канал не находится под контролем Китая или какой-либо другой страны.

Накануне избранный президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что Панамский канал может снова перейти в собственность Соединенных Штатов. По словам политика, плата за проход через канал, взимаемая Панамой, «просто смехотворна», а особенно, если учесть проявляемую со стороны США щедрость. Трамп также выразил недовольство тем, что Китай продолжает использовать Панамский канал, хотя это противоречит условиям договора о передаче канала.

3 декабря Трамп в ходе встречи с канадским премьер-министром Джастином Трюдо пригрозил ему, что Канада может стать американским штатом, если страна не решит проблему нелегальной миграции и контрабанды наркотиков. Несколькими днями позднее Трамп предложил Канаде и Мексике войти в состав Соединенных Штатов вместо субсидирования этих стран.

Ранее в Совфеде указали на серьезную проблему для Трампа в Европе.