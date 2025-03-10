Будущий премьер Канады заявил, что страна никогда не станет частью США

Избранный премьер Канады Карни заявил, что страна никогда не войдет в состав США

Новый лидер правящей Либеральной партии Канады Марк Карни, который в скором времени станет премьер-министром страны, заявил, что его страна никогда не войдет в состав США. Его цитирует РИА Новости.

«Америка — это не Канада, и Канада никогда, никогда не будет частью Америки ни в каком виде или форме. Не мы начали этот спор ... В торговле, как и в хоккее, Канада победит», — сказал политик.

9 марта Карни был избран новым лидером правящей Либеральной партии Канады, что делает его будущим премьером. Согласно результатам внутрипартийного голосования, он получил 85,9% голосов членов партии.

Экс-министр финансов и бывшая вице-премьер Христя Фриланд набрала 8% голосов, а лидер правительства в палате общин Карина Гулд и депутат-либерал Фрэнк Бэйлис — около 3%.

Карни вступит в должность премьер-министра после официальной отставки действующего главы правительства Джастина Трюдо, который направит соответствующее прошение генерал-губернатору Мэри Саймон. Ожидается, что это произойдет в ближайшие дни. После этого Саймон поручит Карни сформировать кабинет министров и принести присягу.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Канада должна войти в состав Соединенных Штатов. В частности, он отмечал, что Канаде было бы «гораздо лучше» в качестве 51-го штата США. Политик также утверждал, что каждый год его страна теряет из-за Канады $200 млрд, и он не позволит этому продолжаться. Кроме того, Трамп, рассуждая на тему вхождения Канады в состав США, высказывал мнение, что преимуществом для канадцев могла бы стать значительная экономия на налогах и обороне.

Ранее Трюдо заявил о шоке канадцев от действий США.