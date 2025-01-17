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В Гренландии заявили, что не хотят быть частью США, но готовы к сотрудничеству

Премьер Эгеде: Гренландия не хочет быть частью США, но готова к сотрудничеству
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Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard/Reuters

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть частью США, но готов к сотрудничеству. Слова политика передает телеканал Fox News.

«Мы не хотим быть американцами, мы не хотим быть частью США, но мы хотим крепкого сотрудничества с США», — уточнил Эгеде, добавив, что остров готов к американским инвестициям в добычу полезных ископаемых.

До этого бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес заявлял, что высказывания избранного президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии «совершенно бесполезны» и являются подарком для Кремля.

По словам Ходжеса, то, что говорит Трамп даже в шутку, вызывает фурор во всем мире. Он выразил надежду, что в ближайшем будущем избранный президент перейдет из «режима избирательной кампании» в режим правительства.

Ранее в Совфеде рассказали о «геостратегических бонусах» для США при покупке Гренландии.

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