В Турции прокомментировали объявление Путиным пасхального перемирия

Инициатива президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии может стать шансом для начала мирных переговоров. Об этом РИА Новости заявил дипломатический источник в Анкаре.

«Если стороны воспользуются перемирием для начала мирных переговоров, это может стать шагом к деэскалации конфликта и продвижению к устойчивому урегулированию. Успех перемирия может способствовать укреплению диалога и завершению боевых действий», — сказал собеседник агентства.

До этого в Минобороны России сообщили, что все группировки российских войск с 18:00 мск 19 апреля строго соблюдают режим прекращения огня и остаются на ранее занятых позициях в зоне проведения спецоперации. При этом в военном ведомстве отметили, что украинская сторона не соблюдала режим пасхального перемирия и пыталась атаковать позиции российских военных.

Накануне президент России Владимир Путин поздравил российских бойцов со светлым праздником Пасхи и объявил пасхальное перемирие из «гуманитарных соображений». Оно действует с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

Ранее стало известно, что в России и мире говорят о пасхальном перемирии.