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Путин поздравил патриарха Кирилла с Пасхой

Путин: под предстоятельством патриарха Кирилла РПЦ продолжает традиции служения
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил с Пасхой патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Обращение опубликовали на сайте Кремля.

«Под Вашим предстоятельством Русская православная церковь продолжает многовековые традиции ответственного служения, помогает людям обрести веру, укрепляет их на жизненном пути, деятельно участвует в воспитании подрастающего поколения, упрочении института семьи»‎, — говорится в сообщении.

Также российский лидер отметил вклад Кирилла в развитие сотрудничества государства и Русской православной церкви, а также в поддержку российских военных.

В пасхальную ночь патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил пасхальный крестный ход вокруг храма Христа Спасителя. Богослужение совершили тысячи человек. Перед началом крестного хода председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин передал Кириллу Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме.

Глава государства приехал на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя в Москве около полуночи.

В обращении к православным россиянам Путин отметил, что праздник Пасхи дарит россиянам надежду и любовь, веру в добродетель и справедливость.

В этом году Пасха отмечается 20 апреля, при этом православное и католическое празднество в этом году совпадает. 19 апреля в Великую субботу тысячи верующих собрались у входа в храм Гроба Господня в Иерусалиме, чтобы стать свидетелями ежегодного схождения Благодатного огня.

Ранее Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками.

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Пасха-2025
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