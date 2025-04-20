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CNN раскрыл, как пасхальное перемирие может навредить Украине

CNN: пасхальное перемирие может настроить Трампа пророссийски
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Nathan Howard/Reuters

Пасхальное перемирие может настроить американского лидера Дональда Трампа пророссийски по вопросу украинского урегулирования, передает CNN.

«Это также может вызвать сложности для Украины, когда ее неизбежно обвинят в нарушении того, что Вашингтон может счесть жестом доброй воли со стороны Москвы», — отметил телеканал.

С 18:00 субботы, 19 апреля, Путин объявил пасхальное перемирие из «гуманитарных соображений». Несмотря на приказ остановить все боевые действия в зоне конфликта, президент России призвал военнослужащих быть «крайне внимательными и собранными» и готовыми к ответу «в полном объеме», если Киев решит не соблюдать мораторий на удары. Украинский лидер Владимир Зеленский после этого заявил, что Москва в очередной раз хочет «поиграть с жизнями людей», но затем все-таки дал согласие на прекращение огня.

Ранее в ЕС отнеслись к пасхальному перемирию с недоверием.

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