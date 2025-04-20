CNN раскрыл, как пасхальное перемирие может навредить Украине

Пасхальное перемирие может настроить американского лидера Дональда Трампа пророссийски по вопросу украинского урегулирования, передает CNN.

«Это также может вызвать сложности для Украины, когда ее неизбежно обвинят в нарушении того, что Вашингтон может счесть жестом доброй воли со стороны Москвы», — отметил телеканал.

С 18:00 субботы, 19 апреля, Путин объявил пасхальное перемирие из «гуманитарных соображений». Несмотря на приказ остановить все боевые действия в зоне конфликта, президент России призвал военнослужащих быть «крайне внимательными и собранными» и готовыми к ответу «в полном объеме», если Киев решит не соблюдать мораторий на удары. Украинский лидер Владимир Зеленский после этого заявил, что Москва в очередной раз хочет «поиграть с жизнями людей», но затем все-таки дал согласие на прекращение огня.

Ранее в ЕС отнеслись к пасхальному перемирию с недоверием.