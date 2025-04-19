Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЕС отнеслись к пасхальному перемирию с недоверием

В Еврокомиссии заявили, что ждут доказательств прекращения огня от России
close
Geert Vanden Wijngaert/AP

Пресс-секретарь Еврокомиссии (ЕК) Анитта Хиппер с осторожностью высказалась по поводу объявленного президентом РФ Владимиром Путиным пасхального перемирия, передает Reuters.

«У России есть послужной список агрессора, так что сначала нам нужно увидеть реальное прекращение агрессии и явные дела ради длительного прекращения огня», — заявила Хиппер.

Она добавила, что прошло уже более месяца с тех пор, как Украина согласилась на безоговорочное прекращение огня, и подчеркнула, что РФ могла бы остановить военные действия в любой момент, «если бы действительно этого захотела».

«Мы продолжаем поддерживать Украину в стремлении к длительному, справедливому и всеобъемлющему миру», — заключила представитель ЕК.

19 апреля на встрече с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым Путин объявил о пасхальном перемирии с Украиной. Это решение было принято из «гуманитарных соображений». Все боевые действия прекращены с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. По словам главы государства, РФ исходит из того, что Украина тоже объявит перемирие. Российский лидер добавил, что при этом ВС РФ должны быть готовы к нарушению режима прекращения огня, отражению возможных атак противника и провокациям.

Ранее Зеленский заявил о «зеркальных» действиях Украины во время перемирия.

Все новости на тему:
Пасхальное перемирие
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами