Зеленский заявил о «зеркальных» действиях Украины во время перемирия

Зеленский: Украина будет действовать «зеркально» во время пасхального перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к «зеркальному» ответу на любые действия России во время пасхального перемирия. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Зеленский подчеркнул, что в случае реального соблюдения Россией режима полной и безусловной тишины, Украина ответит аналогично.

«Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов», — отметил украинский лидер.

Зеленский добавил, что «если полная тишина действительно воцарится», то Украина предложит продлить перемирие и по окончании пасхальных суток 20 апреля. По словам президента, 30-часовое перемирие – достаточно лишь для заголовков, а 30-дневный период мог бы дать реальный шанс на укрепление доверия и установление мира.

«Тридцать дней могут дать миру шанс», — подчеркнул Зеленский.

В субботу, 19 апреля, Владимир Путин во время беседы с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым объявил о введении пасхального перемирия. В соответствии с инициативой президента, российские войска приостанавливают все боевые операции с 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля.

Ранее военкор рассказал, что ВСУ проигнорировали пасхальное перемирие.