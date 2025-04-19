Зеленский прокомментировал объявление Путиным пасхального перемирия

Зеленский в ответ на объявленное Путиным перемирие заявил о воздушной тревоге

По территории Украины в настоящий момент распространяется воздушная тревога. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, комментируя решение президента России Владимира Путина объявить пасхальное перемирие.

«По поводу очередной попытки Путина поиграть с жизнями людей — сейчас по территории Украины идет воздушная тревога», — написал Зеленский.

В субботу, 19 апреля, Владимир Путин во время встречи с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым объявил пасхальное перемирие. Согласно предложению главы государства, российская сторона останавливает все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Путин, объявляя пасхальное перемирие, сообщил, что РФ исходит из того, что Украина последует примеру и остановит боевые действия.

При этом глава государства подчеркнул, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны ВСУ.

Ранее в Минобороны объяснили, как будет соблюдаться режим прекращения огня.