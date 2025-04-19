Bloomberg расценил слова Зеленского о перемирии как отказ

Агентство Bloomberg интерпретировало заявление Владимира Зеленского как отказ на предложение о пасхальном перемирии, выдвинутое президентом России Владимиром Путиным.
«Президент Украины Владимир Зеленский отверг это заявление», — говорится в материале агентства.
К схожему выводу ранее пришла американская газета The Washington Post.
Комментируя объявление президента РФ о перемирии, Зеленский сказал, что по территории Украины «в настоящий момент распространяется воздушная тревога». Он также сообщил, что украинские войска «сегодня продолжали активность на территории Курской области», а также в Белгородской области.
В субботу, 19 апреля, Владимир Путин во время беседы с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым объявил о введении пасхального перемирия. В соответствии с инициативой президента, российские войска приостанавливают все боевые операции с 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля.
Военный эксперт Ян Гагин заявил, что пасхальное перемирие предоставит Вооруженным силам Украины шанс поразмыслить об общих православных корнях с Россией.
Ранее военкор рассказал, что ВСУ проигнорировали пасхальное перемирие.