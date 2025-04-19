Военкор рассказал, что ВСУ проигнорировали пасхальное перемирие

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проигнорировали пасхальное перемирие, которое предложил президент России Владимир Путин. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военкор Андрей Филатов.

«18:29 мск FPV противника летят», — написал он.

Военкор также заявил, что артиллерия ВСУ работает на Покровском направлении.

19 апреля Путин во время встречи с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым объявил пасхальное перемирие. Согласно предложению главы государства, российская сторона останавливает все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Путин, объявляя пасхальное перемирие, сообщил, что РФ исходит из того, что Украина последует примеру и остановит боевые действия.

При этом глава государства подчеркнул, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ объяснили, как будет соблюдаться режим прекращения огня.