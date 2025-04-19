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Военный эксперт Гагин прокомментировал пасхальное перемирие

Гагин: пасхальное перемирие позволит ВСУ вспомнить об общих православных корнях
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YouTube/НЕОРУЭЛЛ

Пасхальное перемирие предоставит Вооруженным силам Украины (ВСУ) шанс поразмыслить об общих православных корнях с Россией. Об этом заявил военный эксперт Ян Гагин в интервью РИА Новости.

«Уверен, что перемирие не нарушит баланс на фронте, а даст бойцам противника возможность задуматься о нашей общей вере и наших общих корнях», — отметил он.

Гагин также подчеркнул, что любые попытки украинских военных нарушить режим прекращения огня, объявленный президентом России Владимиром Путиным, будут жестко и эффективно пресекаться российскими силами.

До этого военкор Андрей Филатов заявил, что ВСУ уже нарушили пасхальное перемирие. Он отметил, что украинская артиллерия работает на Покровском направлении.

19 апреля президент России Владимир Путин во время встречи с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым объявил пасхальное перемирие. Согласно предложению главы государства, российская сторона останавливает все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

Ранее в США прокомментировали объявление Путиным пасхального перемирия.

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