В США расценили слова Зеленского как отказ от пасхального перемирия

Зеленский, «по-видимому», отклонил предложение президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«Зеленский, по-видимому, отклонил предложение (о пасхальном перемирии. — прим. «Газета.Ru»), назвав это «попыткой играть жизнями людей», — говорится в публикации.

Комментируя решение Путина, Зеленский также отметил, что по Украине распространяется воздушная тревога.

В субботу, 19 апреля, Владимир Путин во время встречи с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым объявил пасхальное перемирие. Согласно предложению главы государства, российская сторона останавливает все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Путин, объявляя пасхальное перемирие, сообщил, что РФ исходит из того, что Украина последует примеру и остановит боевые действия.

При этом глава государства подчеркнул, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ объяснили, как будет соблюдаться режим прекращения огня.