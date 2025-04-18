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В аэропорту Кишинева организовали пикет в поддержку епископа Маркелла

РИА: активисты организовали пикет в аэропорту Кишинева за Благодатный огонь
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Кадр из видео/Telegram-канал «Спутњик Србиjа | Sputnik Srbija»

Группа молодых людей из движения «Молдова Алба» провела пикет в аэропорту Кишинева в поддержку архиепископа Бельцкого и Фэлештского Маркелла, отправляющегося в Иерусалим за Благодатным огнем. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

«Жаль, что православные христиане лишены возможности получить Благодатный огонь из-за определенных обстоятельств. Причины этой ситуации могут быть политическими или иного характера», — заявил один из активистов.

По его словам, действующая власть Молдавии, возможно, оказывает влияние на ситуацию.

«Представители власти проводят многочисленные встречи с представителями Бессарабской митрополии», — отметил участник пикета.

Корреспондент агентства отметил, что участники акции держат плакаты с надписями «Спасем Благодатный огонь» и «Ждем Благодатный огонь дома!». Таким образом активисты выразили поддержку архиепископу Маркеллу.

Незадолго до этого источник, близкий к епископу, заявил, что иерарх планирует вылететь 18 апреля в Страстную пятницу и отправиться в Иерусалим за Благодатным огнем.

Накануне правоохранительные органы Молдавии сорвали поездку в Иерусалим. Епископ рассказал, что ему не дали вылететь и забрали паспорт, который вернули спустя 30 минут.

Также епископ опроверг заявление пограничной полиции Молдавии, которая предприняла попытку переложить на священника вину за срыв поездки за Благодатным огнем.

Что говорят об этой ситуации в РПЦв материале «Газеты.Ru».

Ранее Кустурица высказался о войне с православием на Западе.

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