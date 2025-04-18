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Епископ Маркелл обвинил во лжи полицию Молдавии

Маркелл назвал ложью заявление полиции Молдавии о причинах срыва поездки
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Бельцко-Фалештская Епархия

Архиепископ Бельцкий и Фэлештский Маркелл опроверг заявление пограничной полиции Молдавии, которая попыталась переложить на него вину за срыв поездки за Благодатным огнем в Иерусалим. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, правоохранители обвинили священнослужителя в том, что он якобы не явился в аэропорт за три часа до вылета самолета, как это предписано в связи с введенными недавно повышенными мерами безопасности.

«Вы снова апеллируете ко лжи и лжецам. Пожалуйста, люди добрые, сегодня Страстная пятница — займитесь своей душой», — призвал архиепископ.

Накануне сообщалось, что правоохранительные органы Молдавии сорвали поездку в Иерусалим за Благодатным огнем епископу Маркеллу, который выступает в защиту Русской православной церкви, из-за чего у него появились разногласия с действующей в республике властью. По словам священнослужителя, ему не дали вылететь и забрали паспорт, который вернули только спустя 30 минут после вылета самолета.

Синодальный отдел по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ выпустил официальный комментарий по этому поводу, указав, что произошедшее является примером дискриминационной политики, которая направлена на незаконное ограничение прав верующих Православной Церкви Молдавии.

Ранее архиепископ Маркелл заявил, что планирует вылететь в Иерусалим в пятницу.

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