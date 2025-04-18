Кустурица заявил, что война с православием на Западе безуспешна

Срыв поездки властями Молдавии архиепископа Маркелла за Благодатным огнем на Святую землю является частью войны с православием, но она безуспешна. Об этом РИА Новости заявил сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица.

«После нападения на Киево-Печерскую Лавру меня больше ничего не удивляет. Это был знак войны против православного мира, против православных русских и всех православных. И сейчас продолжается этот бой», — заявил собеседник агентства.

Кустурица добавил, что по мнению западных политиков, новыми секулярными политическими шагами можно якобы запугать, а затем и вовсе уничтожить православную цивилизацию, однако эти попытки безуспешны.

Режиссер также выразил мнение, что эта новая церковь, или «церковь мира» — Православная церковь Украины — попытка поставить часть православного мира под контроль.

В Русской православной церкви осуждают действия властей Молдавии, которые мешают Молдавской православной церкви получить Благодатный огонь из Иерусалима. В этом году в Тель-Авив из Кишинева должны были отправиться две делегации священнослужителей — представители Молдавской православной церкви, а также Бессарабской митрополии Румынской церкви. Однако власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркелу сесть в самолет, устроив ему до вылета проверку. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

28 марта Союз православных журналистов в Telegram-канале заявил, что в Киеве начался захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры. По данным канала, правоохранители проникли внутрь монастыря, один из сотрудников заповедника был с болгаркой.

Ранее в ООН прокомментировали задержание молдавского архиепископа Маркелла.