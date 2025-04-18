«Вопиющее решение». Власти Молдовы мешают доставке благодатного огня Молдавской митрополией

В Русской православной церкви осуждают действия властей Молдавии, которые мешают Молдавской православной церкви получить Благодатный огонь из Иерусалима. В этом году в Тель-Авив из Кишинева должны были отправиться две делегации священнослужителей — представители Молдавской православной церкви, а также Бессарабской митрополии Румынской церкви. Однако власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркелу сесть в самолет, устроив ему до вылета проверку. Что говорят об этом богослужители РПЦ — в материале «Газеты.Ru».

Решение

«Причину, по которой меня не выпустили в Израиль, я так и не понял. Несмотря на то, что я священнослужитель, провели досмотр, составили протокол, но ничего не объяснили», — рассказал епископ Молдавской митрополии Маркел.

«Совершенно вопиющее решение молдавских властей, целенаправленное издевательство над верующим Православной Церкви Молдовы, религиозной общины большинства молдаван. Лишить людей возможности прикоснуться к святыне, доставляемой из древнего града Иерусалима в Великую Субботу! Советники молдавских властей, очевидно далекие от христианства, думают, что они решат этим какую-то свою политическую задачу. Думаете, что вы отлучите людей от Христа, помешаете возрадоваться празднику Пасхи? Нет», — написал глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.

Православная церковь Молдавии — самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70 процентов жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10–20 процентов православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.

Реакция

Накануне праздника Пасхи возникло новое противостояние. Как написал Telegram-канал Molva, представителя Молдавской митрополии, епископа Маркела, не пустили в Израиль, куда он должен был отправиться за Благодатным огнем. В аэропорту Кишинева его подвергли тщательной проверке. После того, как самолет в Тель-Авив взлетел, ему вернули паспорт и отпустили. При этом накануне власти разрешили привезти Благодатный огонь Бессарабской митрополии, подчиняющейся Бухаресту.

«Для многих очевидно, что Молдову (через кукольного президента с румынский гражданством) ведут по украинскому сценарию. Это вариант Б. То есть из нее делают запасную Антироссию», — пишет Telegram-канал «Невечерний футуролог» (дневник о. Святослава Шевченко), указывая несколько признаков.

«Во-первых, «языковой вопрос (готовится отмена образования на русском языке); во-вторых, репрессии против здоровой оппозиции (свежа история с заключением под стражу главы Гагаузии, уже не говоря о других); в-третьих, зачистка нелояльных СМИ (за 2022–2023 годы Санду закрыла 12 телеканалов, не считая другие электронные издания); в-четвертых, теперь к этому добавились репрессии в отношении Православной Церкви Молдовы, которая имеет рейтинг народного одобрения под 70 процентов. Очевидно, что молдавские власти в религиозном вопросе поставили на параллельную структуру — так называемую Бессарабскую митрополию», — отмечается в дневнике о. Святослава Шевченко.

Молдову ведут по украинскому сценарию, комментирует эту историю Telegram-канал «Поп и кот».

«На горьком примере Украины мы ясно видим, кого попаляет огонь из Гроба Господня и корежит от благодати. Помолимся за православных молдаван, которых настойчиво ведут по украинскому пути», — говорится в сообщении.

«К сожалению, «сильные мира сего» не собираются останавливаться на Украинской Православной Церкви, пытаясь в преддверии самого главного для всех православных праздника вставить палки в колеса и надавить на Православную Церковь Молдовы», — комментирует священник Никита Горбик.

Осудил действия Кишинева и лидер молодежного крыла блока «Победа» в Гагаузии Next Generation Иван Паня: «Мы осуждаем эти действия. Поддерживаем Молдавскую митрополию. Веру не остановить. Благодатный огонь дойдет до каждого!»

«В Молдавии очередная провокация против канонической Церкви. Но Бог победит зло! А Благодатный огонь это не та святыня, ради которой можно идти на компромисс. Вообще, идти на компромисс с совестью, очищенной Евангелием, идти нельзя никогда!» — сказал протоиерей Андрей Ефанов.