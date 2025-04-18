В Кремле ответили на вопрос о подготовке новой беседы Путина и Трампа

Песков: у Путина пока не запланированы контакты с Трампом на текущей неделе

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп пока не планировали проводить телефонный разговор на текущей неделе. Об этом во время регулярного брифинга с журналистами сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В настоящий момент на этой неделе контактов не запланировано», — сказал он.

При этом Песков добавил, что в случае необходимости Москва и Вашингтон смогут оперативно согласовать беседу глав двух государств. По его словам, это возможно благодаря налаженным связям между РФ и США.

17 апреля помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон обсуждают возможность организации нового телефонного разговора между президентами двух стран. Однако стороны еще не достигли конкретных договоренностей.

В тот же день Юрий Ушаков пообщался с журналистом Павлом Зарубиным, который попросил его поделиться подробностями о подготовке возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Помощник главы государства отметил, что пока место и сроки проведения очных переговоров неизвестны. Но не исключено, что они могут состояться в столице Саудовской Аравии.

Ранее Трамп рассказал, когда ждет от РФ ответа по вопросу прекращения огня на Украине.