Трамп анонсировал ответ России на тему прекращения огня на Украине

Трамп: ответ России по прекращению огня на Украине будет дан на этой неделе

Мир услышит позицию России по прекращению огня на Украине уже на этой неделе, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Его цитирует агентство Bloomberg.

«Мы услышим об этом от России на нынешней неделе», — сказал Трамп.

14 апреля президент США заявлял, что установил российскому лидеру Владимиру Путину «дедлайн» по вопросу прекращения огня на Украине. Каких-либо подробностей по сроку он не привел.

При этом журнал The Economist со ссылкой на инсайдеров сообщал, что Трамп хочет установить перемирие на Украине до конца апреля.

7 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин поддержал идею прекращения огня на Украине, но перед этим надо получить ответы на некоторые вопросы, которые до сих пор «висят в воздухе».

Представитель Кремля отметил, что эти вопросы связаны с невозможностью контролировать украинскую сторону, а также целый ряд экстремистских и националистических подразделений. Также Россия ждет прояснений в вопросе о дальнейшей милитаризации Киева.

Ранее Ушаков рассказал о ситуации с сигналом Путина для Трампа по Украине.