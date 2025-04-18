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Лавров оценил встречу Путина с главой МИД Ирана

Лавров: встреча Путина с главой МИД Ирана Аракчи была насыщенной

Переговоры президента России Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи были насыщенными. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в начале переговоров со своим иранским коллегой, передает ТАСС.

«Вчера состоялась продолжительная и насыщенная беседа у президента РФ Владимира Путина, он остался очень доволен этим разговором», — сказал глава российского МИД.

Лавров добавил, что прошедшая встреча российского лидера с Аракчи подчеркнула беспрецедентную динамику политического диалога.

Накануне глава МИД Ирана прибыл в Москву, где у него запланированы переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Основной целью его визита, как сообщал сам Арагчи, является передача российскому президенту письменного послания от верховного лидера республики Али Хаменеи.

Также глава иранского МИД рассказал, что послание «охватывает последние важные мировые события, события в регионе, а также вопросы двусторонних отношений».

В тот же день президент России провел в Кремле встречу с министром иностранных дел Ирана.

Ранее эксперт объяснил, какое значение для РФ и Ирана имеет договор о партнерстве.

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