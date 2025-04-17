Глава МИД Ирана рассказал, что содержит послание Хаменеи Путину

Послание верховного лидера Ирана Али Хаменеи президенту России Владимиру Путину посвящено последним событиям в мире. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Аббас Арагчи после прибытия в Россию, передает ТАСС.

«Это послание охватывает последние важные мировые события, события в регионе, а также вопросы двусторонних отношений», — сказал Арагчи, отвечая на вопросы журналистов.

Глава МИД Ирана прибыл в Москву, где у него запланированы переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, 17 апреля.

Основной целью его визита, как сообщал сам Арагчи, является передача российскому президенту письменного послания от верховного лидера республики.

В январе лидеры России и Ирана подписали в Кремле договор о стратегическом партнерстве между двумя странами. Соглашение охватывает оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовые вопросы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

Ранее эксперт объяснил, какое значение для РФ и Ирана имеет договор о партнерстве.