Путин встретился с главой МИД Ирана

Президент РФ Владимир Путин встретился с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

17 апреля глава МИД Ирана прибыл в Москву, где у него запланированы переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Основной целью его визита, как сообщал сам Арагчи, является передача российскому президенту письменного послания от верховного лидера республики Али Хаменеи. Он рассказал, что оно «охватывает последние важные мировые события, события в регионе, а также вопросы двусторонних отношений».

В четверг Песков заявил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров передаст Путину послание от Хаменеи.

В январе лидеры России и Ирана подписали в Кремле договор о стратегическом партнерстве между двумя странами. Соглашение охватывает оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовые вопросы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

Ранее эксперт объяснил, какое значение для РФ и Ирана имеет договор о партнерстве.