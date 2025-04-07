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Эксперт объяснил, какое значение для РФ и Ирана имеет договор о партнерстве

Журналист Латышев: договор РФ и Ирана о партнерстве важен для обеих стран
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Shutterstock

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном важен для обеих стран. Это решение — четкий сигнал всему миру о том, что Москва не собирается разрывать отношения с Тегераном под давлением США и Израиля. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев.

По его словам, налаживание сотрудничества с Тегераном имеет большое значение для Москвы, поскольку геополитические и экономические интересы двух стран совпадают.

«Иран накопил ценнейший опыт, достойный изучения в том числе Россией, как можно превратиться в развитую страну, развить промышленность, ВПК благодаря западным санкциям. <...> В Закавказье обеим странам необходимо сдерживать Турцию, держать в тонусе Азербайджан, не позволить им сожрать временно спятившую Армению», — отметил Латышев.

17 января президенты России и Ирана подписали в Кремле договор о стратегическом партнерстве между двумя странами. Соглашение охватывает оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовые вопросы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

Документ призван вывести сотрудничество между Москвой и Тегераном на новый уровень, закрепляя их статус стратегических партнеров. Также он устанавливает правовые основания для дальнейшего долгосрочного взаимодействия.

Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата рассмотрит законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном в апреле.

Ранее в Иране заявили о необходимости обретения ядерного сдерживания.

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