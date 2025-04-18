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Путин уволил посла РФ в Австралии

Путин освободил Алексея Павловского от обязанностей посла в Австралии
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Посольство РФ в Австралии

Дипломат Алексей Павловский покинул пост посла России в Австралии. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Освободить Павловского Алексея Викторовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Австралии», — говорится в тексте документа.

Павловский был послом в Канберре с 2019 года. Также он был представителем России на островах Фиджи, а также в Вануату, Науру и Тувалу.

В октябре Путин уволил с должности посла России в США Анатолия Антонова, возглавлявшего дипмиссию с 2017 по 2024 год. В марте 2025-го послом в Вашингтоне был назначен Александр Дарчиев.

В МИД заявляли, что основной его деятельностью станет возобновление контактов и связей Москвы с Соединенными Штатами.

Ранее Путин освободил Александра Коновалова от должности полпреда президента в Конституционном суде.

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