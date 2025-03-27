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Захарова рассказала об основных задачах нового посла России в США

Захарова о задачах Дарчиева в США: необходимо возобновлять контакты
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МИД РФ

Новому послу России в США Александру Дарчиеву будет необходимо проводить работу по возобновлению контактов и связей Москвы с Соединенными Штатами. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова РИА Новости.

«Надо и возобновлять контакты», — подчеркнула она.

Новый посол России в США Александр Дарчиев в четверг, 27 марта, согласно планам, вручит копии верительных грамот в Госдепартаменте.

Накануне сообщалось, что Дарчиев прибыл в США.

Дарчиев был назначен на этот пост президентом РФ Владимиром Путиным в марте этого года. До него российскую дипмиссию с 2017 по 2024 год возглавлял Анатолий Антонов. Летом 2024 года он вернулся в Россию. 10 октября Путин официально уволил дипломата с должности посла.

Ранее Путин назначил нового посла России в Эритрее.

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