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Путин официально уволил посла России в США

Путин указом освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла РФ в США

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MFA Russia/Global Look Press

Российский президент Владимир Путин официально уволил Анатолия Антонова с должности посла РФ в Соединенных Штатах. Соответствующий указ, подписанный Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Антонова Анатолия Ивановича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки», — говорится в тексте указа.

Также дипломата уволили с поста постоянного наблюдателя от России при Организации американских государств в Вашингтоне.

Антонов закончил работу послом России в США 5 октября. Он был утвержден на должность летом 2017 года. 6 октября дипломат вернулся в Москву.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возвращение Антонова, заявил, что такое решение не означает понижение уровня дипломатических отношений между Россией и США. По его словам, новый посол в Вашингтоне будет своевременно назначен.

Отмечалось, что назначение нового посла не будет зависеть от итогов президентской гонки в США.

Ранее Путин назначил Олега Левина послом РФ в Омане.

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