Постпред РФ при ООН: прекращение огня на Украине пока невозможно

Прекращение огня на Украине «на данном этапе» нереалистично, заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя. Он утверждает, что была попытка ограниченного прекращения огня в отношении энергетической инфраструктуры, которая не была соблюдена украинской стороной. Об этом сообщает РИА Новости.

«В этих обстоятельствах говорить о прекращении огня на данном этапе просто нереалистично», — сказал Небензя журналистам по итогам закрытых консультаций СБ ООН.

До этого депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что в Париже рассматривают возможность объявления общего перемирия с 20 апреля.

The Economist писал, что президент США Дональд Трамп рассчитывает достичь перемирия на Украине в течение первых 100 дней своего президентского срока. Как отметило издание, он намерен добиться прекращения огня к концу апреля.

Также президент США рассказал, что ответ России по прекращению огня на Украине будет дан на этой неделе.

14 апреля президент США заявлял, что установил российскому лидеру Владимиру Путину «дедлайн» по вопросу прекращения огня на Украине. Каких-либо подробностей по сроку он не привел.

Ранее Зеленский обвинил спецпосланника президента США в распространении «российских нарративов».