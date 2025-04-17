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На Западе сообщили, что Трамп хочет установить перемирие на Украине до конца апреля

The Economist: Трамп хочет достичь перемирия на Украине до конца апреля
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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп рассчитывает достичь перемирия на Украине в течение первых 100 дней своего президентского срока. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на инсайдеров.

«Он [Трамп] обещал закончить конфликт на Украине в течение дня. Теперь инсайдеры утверждают, что он намерен добиться прекращения огня к концу апреля», — пишет издание.

Ранее Трамп неоднократно критиковал подходы администрации Байдена к урегулированию кризиса.

«Дональд Трамп надеется, что первые 100 дней его срока станут ключевыми для завершения войны», — говорится в материале.

17 апреля президент Франции Эммануэль Макрон встретился с госсекретарем США Марко Рубио и спецпосланником президента Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом в Елисейском дворце. Они обсуждали урегулирование конфликта на Украине.

В этот же день официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что конфликт на Украине невозможно решить военным путем.

Ранее Зеленский анонсировал возможное подписание меморандума соглашения о недрах с США.

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Переговоры о мире на Украине
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