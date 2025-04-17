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В Раде назвали возможную дату объявления общего перемирия

Нардеп Гончаренко: в Париже обсуждают возможность общего перемирия с 20 апреля
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Global Look Press

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что в Париже рассматривают возможность объявления общего перемирия с 20 апреля. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«В качестве даты перемирия обсуждается 20 апреля. Переговоры ведутся, но детали пока не разглашаются», — написал Гончаренко.

The Economist писал, что президент США Дональд Трамп рассчитывает достичь перемирия на Украине в течение первых 100 дней своего президентского срока. Как отметило издание, он намерен добиться прекращения огня к концу апреля.

Также президент США рассказал, что ответ России по прекращению огня на Украине будет дан на этой неделе.

14 апреля президент США заявлял, что установил российскому лидеру Владимиру Путину «дедлайн» по вопросу прекращения огня на Украине. Каких-либо подробностей по сроку он не привел.

7 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин поддержал идею прекращения огня на Украине, но перед этим надо получить ответы на некоторые вопросы, которые до сих пор «висят в воздухе».

Ранее Зеленский обвинил спецпосланника президента США в распространении «российских нарративов».

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Переговоры о мире на Украине
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