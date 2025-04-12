«Welcome». Как прошли переговоры Путина и спецпосланника Трампа

В пятницу в Санкт-Петербурге прошла встреча Владимира Путина и Стивена Уиткоффа, спецпосланника Дональда Трампа. Американский политик прилетает в Россию уже в третий раз с момента инаугурации президента США. На этот раз переговоры были закрытыми, журналистов пустили только на приветственное рукопожатие. До встречи с президентом России Уиткофф встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и посетил синагогу.

В Петербурге завершилась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Переговоры продолжались более четырех с половиной часов.

«Тема встречи – аспекты украинского урегулирования», – сообщил Кремль на своем сайте.

Встреча проходила в закрытом формате в здании Президентской библиотеки. Журналистам разрешили присутствовать только в самом начале, во время первого рукопожатия политиков.

«Встречи не были секретом, это уже третий приезд Уиткоффа в нашу страну. Два раза он приезжал в Москву, сегодня — в Санкт-Петербург. Собственно, самое первое рукопожатие — это совершенно нормальный показатель. Все-таки уже не первый раз встречаются», – пояснил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Мистер президент. Спасибо за уделенное время», — сказал Уиткофф, пожимая руку Путину.

Путин ответил: «Welcome».

Помощник президента России Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев были рядом во время встречи.

Ранее Уиткофф прилетал в Россию в феврале и марте. Во время первого визита он договорился об обмене осужденного за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка Фогеля. Во второй раз его принял Путин, которому тот предоставил дополнительную информацию по Украине, а российский лидер передал информацию для американского коллеги.

По итогам сегодняшней встречи возможен телефонный разговор Путина и Трампа.

«Теоретически возможен: или да, или нет», — сказал Песков.

Продуктивные переговоры

Самолет спецпосланника Трампа приземлился в петербургском аэропорту Пулково утром в пятницу, 11 апреля. Перед переговорами с Путиным он успел встретиться с главой РФПИ Дмитриевым. Беседа прошла в гостинице «Гранд Европа», откуда они уехали в одном кортеже.

Дмитриев назвал продуктивными переговоры с Уиткоффом.

«Добро пожаловать в Санкт-Петербург, Россия! Продуктивные переговоры со Стивеном Уиткоффом», — написал он в соцсетях, опубликовав фотографии со встречи.

Также Уиткофф посетил Большую Хоральную синагогу в Санкт-Петербурге, сообщили «Газете.Ru» в религиозном учреждении. По информации источников «Фонтанки», из-за визита американского чиновника синагогу закрыли на два часа.

После этого он встретился с Путиным, а улетел из Пулково в 22:59.

Четыре региона

Ранее агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Уиткофф предложил Трампу признать суверенитет России над ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областями. Такой сценарий он назвал «самым быстрым путем к прекращению огня на Украине». Уиткофф встретился с Трампом незадолго до вылета в Санкт-Петербург и после встречи с Дмитриевым, который прилетал в Вашингтон в начале апреля.

Менее чем через 48 часов после ужина с Дмитриевым Уиткофф передал Трампу «четкое послание». По информации Reuters, спецспосланник сказал, что самым быстрым путем к достижению прекращения огня на Украине является поддержка стратегии, которая предоставит России владение четырьмя регионами.

В Белом доме и Госдепе были обеспокоены тем фактом, что Уиткофф пригласил Дмитриева на ужин в свою личную резиденцию, «нарушив обычные процедуры безопасности», так как обычно «чиновники США избегают принимать у себя чиновников из России».

Ужин в итоге прошел в Белом доме.

Также Reuters отмечает, что генерал Кит Келлог, курирующий украинский вопрос, выступил против предложения Уиткоффа признать территории российскими. По его мнению, Киев может обсуждать отдельные условия по спорным территориям, но не согласится просто так отдать их Москве.

До вылета Уиткоффа в Россию Трамп не принял решения об изменении стратегии США по спорным территориям.