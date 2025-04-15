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Уиткофф раскрыл ключевой вопрос по заключению мира на Украине

Спецпосланник Уиткофф: ключ к миру на Украине находится в вопросе пяти территорий
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Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ключ к заключению мирного соглашения по Украине находится в вопросе принадлежности пяти территорий, однако этим не ограничивается. С таким заявлением в эфире Fox News выступил спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

«Это мирное соглашение касается так называемых пяти территорий, но оно подразумевает гораздо большее. Есть протоколы безопасности. Нет НАТО, пятой статьи НАТО. Я имею в виду, что здесь много деталей», — сказал Уиткофф.

Он назвал ситуацию «сложной», и в ее основе лежат «реальные проблемы» между Россией и Украиной.

Спецпосланник Трампа не уточнил, какие именно территории он имел в виду, однако речь, вероятно, идет о Крыме, ДНР и ЛНР, а также о Запорожской и Херсонской областях.

До этого Уиткофф заявил, что российский лидер Владимир Путин во время встречи в Санкт-Петербурге обратился к Вашингтону с просьбой обеспечить постоянный мир на Украине.

Ранее в США заявили, что Путин готовится к «ощутимой победе» на Украине летом.

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