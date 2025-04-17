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В Кремле прокомментировали сообщение о передаче Путину послания от иранского лидера

Песков: Лавров передаст послание иранского лидера Хаменеи Путину
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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров передаст российскому президенту Владимиру Путину послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Министр иностр дел сегодня в Москве. Он будет работать по линии МИД, у него будет возможность передать послание от верхов лидера Ирана президенту Путину», — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать сообщение, что глава министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи передаст послание от Хаменеи российскому лидеру.

Глава МИД Ирана прибыл в Москву, где у него запланированы переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, 17 апреля.

Основной целью его визита, как сообщал сам Арагчи, является передача российскому президенту письменного послания от верховного лидера республики. Он рассказал, что оно охватывает последние важные мировые события.

В январе лидеры России и Ирана подписали в Кремле договор о стратегическом партнерстве между двумя странами. Соглашение охватывает оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовые вопросы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

Ранее эксперт объяснил, какое значение для РФ и Ирана имеет договор о партнерстве.

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