Путин утвердил возможность приостановки запрета деятельности террористической организации

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который утвердил возможность временной приостановки запрета деятельности террористической организации. Соответствующий документ размещен на сайте публикования правовых актов.

В документе говорится, что запрет на деятельность организации может быть приостановлен по решению суда на основании заявления генпрокурора России или его заместителя.

Отмечается, что приостановка деятельности может быть реализована при наличии данных о том, что организация после внесения в список террористических прекратила осуществлять пропаганду, а также оправдание терроризма и других противоправных действий, предусмотренных Уголовным кодексом РФ.

До этого министерство иностранных дел Афганистана приветствовало инициативу российской Государственной думы об исключении «Талибан» (организация запрещена в России) из списка террористов. Депутаты в первом чтении одобрили законопроект, позволяющий снять запрет деятельности талибов по решению суда на основании заявления генпрокурора или его заместителя.

20 декабря российское министерство юстиции включило американский The Satanic Temple («Храм сатаны») в список неправительственных организаций, признанных нежелательными на территории страны

Ранее Минюст России внес американскую, канадскую и финскую НПО в список нежелательных.