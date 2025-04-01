В «Талибане» высказались о возможной приостановке запрета движения в РФ

Возможная приостановка запрета движения «Талибан» (организация запрещена в России) отвечает интересам России и Афганистана. Об этом РИА Новости заявил глава политбюро талибов и афганский посол в Катаре Сухейль Шахин.

«Я считаю, что этот шаг отвечает национальным интересам Афганистана и России. <...> Я думаю, что такое решение давно назрело для укрепления двусторонних отношений и сотрудничества между нашими странами», — сказал он.

Накануне стало известно, что Генпрокуратура просит Верховный суд (ВС) приостановить действие запрета афганской группировки «Талибан» в РФ.

В конце декабря российский президент Владимир Путин подписал закон, который утвердил возможность временной приостановки запрета деятельности террористической организации.

Согласно документу, снять запрет можно при наличии данных о том, что организация после внесения в список прекратила осуществлять пропаганду, а также оправдание терроризма и других противоправных действий, предусмотренных Уголовным кодексом РФ.

Сенатор Владимир Джабаров заявлял, что для снятия террористического статуса с «Талибана» должен быть соблюден комплекс требований как внутри страны, так и на международной арене.

Ранее в Афганистане женщинам запретили вести эфиры на радио.