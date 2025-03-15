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В Афганистане высказались про альтернативу талибам

Экс-замминистра обороны Афганистана Аси: в Афганистане нет оппозиции талибам
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Depositphotos

Бывший заместитель министра обороны по стратегическим и политическим вопросам Афганистана Тамим Аси заявил в социальной сети X, что в стране отсутствует какая-либо серьезная оппозиционная сила правящему движению «Талибан» (организация запрещена в России).

«Предположим, что Исламский эмират талибов* рухнул. Кто заполнит эту пустоту? Никто!» — заявил он.

По его словам, в стране нет регулярных, дисциплинированных сил с единым командованием, кроме талибов. Он отметил, что в случае падения талибов Кабул и провинции будут сначала разграблены, а затем разделены на племенные владения.

«Вот почему жители даже одной единственной деревни в Афганистане не являются сторонниками оппозиционных сил», — добавил Аси.

На заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Афганистане, проходившем 10 марта, постоянный представитель России в ООН Василий Небензя высказал обеспокоенность ситуацией в Афганистане, где активно действует ячейка запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство».

Ранее Талибан (организация запрещена в России) обратился к России с благодарностью.

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