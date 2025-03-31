Генпрокуратура просит снять запрет с движения «Талибан»

Генпрокуратура просит Верховный суд (ВС) приостановить действие запрета афганской группировки «Талибан» (организация запрещена в России) в РФ. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на ВС.

«Талибан» — афганское военизированное религиозно-политическое движение, захватившее власть в Афганистане в 2021 году.

По данным РИА Новости, иск о приостановлении запрета деятельности группировки в России рассмотрят в закрытом режиме 17 апреля.

В конце декабря российский президент Владимир Путин подписал закон, который утвердил возможность временной приостановки запрета деятельности террористической организации.

Согласно документу, снять запрет можно при наличии данных о том, что организация после внесения в список прекратила осуществлять пропаганду, а также оправдание терроризма и других противоправных действий, предусмотренных Уголовным кодексом РФ.

Сенатор Владимир Джабаров заявлял, что для снятия террористического статуса с «Талибана» должен быть соблюден комплекс требований как внутри страны, так и на международной арене.

Ранее в Афганистане женщинам запретили вести эфиры на радио.