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Источник сообщил, что Асад вывез из Сирии сотни тысяч долларов

Reuters: Асад самолетами вывез из Сирии $500 тыс. наличными и ценности
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РИА Новости

Бывший президент Сирии Башар Асад перед бегством из страны успел вывезти $500 тыс. наличными, ценности, документы, ноутбуки и жесткие диски с секретной информацией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на 14 сирийских чиновников.

Как сообщил советник Асада по вопросам экономики Ясар Ибрагим, арендовал самолет Embraer Legacy 600, на котором в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) доставили имущество, родственников и помощников экс-президента.

Отмечается, что данное воздушное судно несколько раз летало в Сирию и обратно примерно за 48 часов до того, как Асад был свергнут.

В марте сообщалось, что новые сирийские власти официально обратились к России с требованием выдать бывшего президента страны Башара Асада.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России заявили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже стало известно, что экс-президент республики вместе с членами семьи приехал в Москву.

Ранее стало известно, как семья Башара Асада бежала из Дамаска.

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