Стало известно, как семья Башара Асада бежала из Дамаска

Al Hadath: сын Башара Асада рассказал о бегстве семьи из Дамаска в Москву

Хафез Асад, 23-летний сын Башара Асада рассказал о бегстве семьи из Дамаска в Москву после того, как это предложил сделать неназванный российский чиновник. Историю передает телеканал Al Hadath.

Телеканал отмечает, что Хафез Асад изначально опубликовал рассказ на своей странице в социальной сети X, однако позднее платформа удалила эти сообщения.

Сын Башара Асада отметил, что накануне свержения семья сирийского президента частично находилась в Москве — вместе с матерью Асмой, которая лежала в одной из московских клиник после пересадки костного мозга, а также дочерью президента Зейн и самим Хафезом, который защищал диссертацию в МГУ.

1 декабря Хафез вернулся в Дамаск, что подтверждается его фотографией в парке Аль-Найрабайн в районе Аль-Мухаджирин, однако уже в ночь на 8 декабря в президентский дворец прибыл неназванный российский чиновник, который рекомендовал Асадам покинуть Дамаск.

К тому моменту, как президент Сирии прибыл в Хмеймим, на российскую военную базу, ситуация в стране стала значительно хуже — военные убедили Асада покинуть страну и уехать в Россию.

До этого в Россию из Сирии вернулись еще пять семей с детьми — они претендуют на возвращение из-за наличия российского гражданства.

В конце ноября вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. В результате они заняли города Алеппо, Хомс, Хаму и Дамаск. Командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Ранее бывший пресс-секретарь Асада сообщил о его безуспешных попытках связаться с Путиным.