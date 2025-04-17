Путин назвал решение конфликта Израиля и Палестины

Путин: решить конфликт Израиля и Палестины можно на двугосударственной основе

Долгосрочное урегулирование палестино-израильского конфликта возможно только с сосуществованием двух государств. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время российско-катарских переговоров, передает пресс-служба Кремля.

«Мы со своей стороны так же считаем, как и вы, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто только и исключительно на основе решений Организации Объединенных Наций, в том числе с созданием двух полноценных государств», — сказал российский лидер.

Президент уточнил, что под созданием государства имеет в виду формирование Палестинского государства.

В октябре прошлого года Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран — участниц БРИКС также высказался за создание полноценного государства Палестина. По его мнению, создание полноценной страны является главным способом решить палестинскую проблему и такая позиция существует с советских времен.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мир на Ближнем Востоке возможен только при условии создания государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Ранее страна Евросоюза заявила о признании Палестины.